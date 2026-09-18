В США создано ПО для подключения к сети Link 16 без спецоборудования

Компанией Focused Support (США) создано программное обеспечение (ПО) Cavok STRIKE для подключения к сети Link 16 без спецоборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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