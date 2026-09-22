Индия: Авиационные власти объявили, что воздушное пространство Индии будет закрыто для всех авиакомпаний, принадлежащих и управляемых Пакистаном, до 05:29 24 октября (23:59 по Гринвичу, 23 сентября) на фоне дипломатической и военной напряженности между Индией и Пакистаном.
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