Начавшаяся всесторонняя интеграция в «европейскую семью» вынудила министра обороны Армении начать работу над привлечением лиц нетрадиционной ориентации на службу в ускоренном формате, о чем он принародно и заявил в беседе с франкским коллегой.
Армия Армении ЛГБТ+
Комментарии
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Ирина Мва
турки армян веками долбили...а теперь гейропа будет😂
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16 час.
Vladimir Osheschko
На сколько я помню, армян всегда называли жопочниками.
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15 час.
Валера Морозов
Да и хрен с ними! Джигиты вонючие. Сами выбрали свое будущее… Гадость какая.
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1 час.
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