В Красноярске 1 декабря пошел дождь и парализовал город и его жителей

1 декабря в Красноярске идет дождь. В мэрии говорят, что идет ледяной дождь — это природное явление, когда переохлаждённые осадки сразу замерзают при соприкосновении с землей, превращаясь в ледяную корочку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии