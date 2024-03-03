Экс-депутат Рады Царев: украинские олигархи бросили Зеленского ради Залужного

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что украинские бизнесмены, крупные политики и олигархи перешли на сторону бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
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