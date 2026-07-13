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Царьград

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Подведены итоги поисков Усольцевых. Спасатели пешком прочесали 31 кв км

Подведены итоги поисков Усольцевых. Спасатели пешком прочесали 31 кв км

Озвучен результат последних четырехдневных поисков пропавшей в Красноярском крае семьи. С 9 по 12 июля группа краевых спасателей по запросу следственных органов участвовала в дополнительных поисковых мероприятиях семьи, пропавшей в Манско-Уярском округе.

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