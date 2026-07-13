Подведены итоги поисков Усольцевых. Спасатели пешком прочесали 31 кв км

Озвучен результат последних четырехдневных поисков пропавшей в Красноярском крае семьи. С 9 по 12 июля группа краевых спасателей по запросу следственных органов участвовала в дополнительных поисковых мероприятиях семьи, пропавшей в Манско-Уярском округе.