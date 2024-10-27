Сийярто: народ Грузии выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне

ИЗВЕСТИЯ/Фёдор Болдырев Выборы в грузинский парламент показали, чего на самом деле хочет народ Грузии, несмотря на попытки этому помешать, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Facebook*.
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