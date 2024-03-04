Израиль изменит песню с политическим подтекстом для «Евровидения»

Израиль согласился изменить текст песни исполнительницы Эден Голан, с которой она собирается представить страну на международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году, сообщили в телерадиокомпании Kan.
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