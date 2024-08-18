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Русская весна

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Армия России продолжает отражать вторжение врага в приграничье

Армия России продолжает отражать вторжение врага в приграничье

Армия России продолжает отражать вторжение врага в приграничье. Силы группировки войск «Север», армейской авиации и артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее н.

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