Предприниматель из США Илон Маск назвал «последнюю надежду Франции». Об этом он написал в соцсети X. По мнению Маска, такой надеждой является лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
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