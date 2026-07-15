Политика как он...
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Политика как она есть

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Илон Маск назвал «последнюю надежду Франции»

Илон Маск назвал «последнюю надежду Франции»

Предприниматель из США Илон Маск назвал «последнюю надежду Франции». Об этом он написал в соцсети X. По мнению Маска, такой надеждой является лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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