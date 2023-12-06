Основоположник религии капитализма

К 300-летию со дня рождения Адама Смита Валентин Катасонов Что такое капитализм? Большая советская энциклопедия дает следующее определение: «Капитализм – общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности на средства производства и эксплуатации наёмного труда капиталом; сменяет феодализм, предшествует социализму – первой фазе коммунизма».
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