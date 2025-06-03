Удар по российским аэродромам – это не срыв переговоров, а заявление о том, что переговоры будут идти под диктовку англичан.
Нужна стратегия долгосрочного, тотального и бескомпромиссного сопротивления врагу
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Астон Мартин
И они уже сделали много мелких шагов в этом направлении, тогда как мы пока не сделали ни одного и следуем выгодным им курсом....?????????????????🤔
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1 д.
Владимир Алтайцев
Нужна стратегия долгосрочного, тотального и бескомпромиссного сопротивления врагу" А олигархи против. Им выгодна СВО , причём, на долгие годы. Чем дольше она будет идти, тем больше станет в РФ упырей миллиардеров.
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10 час.
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