Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нужна стратегия долгосрочного, тотального и бескомпромиссного сопротивления врагу

Нужна стратегия долгосрочного, тотального и бескомпромиссного сопротивления врагу

Удар по российским аэродромам – это не срыв переговоров, а заявление о том, что переговоры будут идти под диктовку англичан.

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Комментарии
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Астон Мартин
И они уже сделали много мелких шагов в этом направлении, тогда как мы пока не сделали ни одного и следуем выгодным им курсом....?????????????????🤔
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1 д.
Владимир Алтайцев
Нужна стратегия долгосрочного, тотального и бескомпромиссного сопротивления врагу&quot;  А  олигархи  против. Им выгодна  СВО  , причём, на  долгие годы. Чем дольше  она  будет идти, тем больше станет в РФ  упырей миллиардеров.
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10 час.
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