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Царьград

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Агент украинской разведки задержан в Севастополе за шпионаж в пользу Киева

Агент украинской разведки задержан в Севастополе за шпионаж в пользу Киева

В Севастополе задержан агент украинской разведки, передававший данные о позициях ПВО и Черноморского флота.

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