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МОСИНФОРМ

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Синоптик Позднякова: Самая теплая за последние 80 лет ночь на 5 октября зафиксирована в Москве

Синоптик Позднякова: Самая теплая за последние 80 лет ночь на 5 октября зафиксирована в Москве

В Москве зафиксировали самую теплую ночь на 5 октября за последние 80 лет. На метеостанции ВДНХ воздух не остывал ниже 9,4 градуса.

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