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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юсупов о том, против кого тяжело играть в КХЛ: «У Ткачева запредельный уровень, нечитаемый игрок. Неординарные действия у Шарипзянова – бросает так, что форварды могут подставить клюшку»

Защитник « Трактора » Владислав Юсупов ответил на вопрос о том, против каких хоккеистов тяжело играть в КХЛ .

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