Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Пашинян тупо повторяет шаги одного "не лоха" ,который привел страну в АД ....Посол Белоруссии ...
  • Владимир Петров
    Русский, который воюет против России, - денегенерат и подлежит утилизации. Так что презрительно ухмыльнёмся.Воевавшая в ВСУ э...
  • Александр Лагуткин
    Не возобладает там здравый смысл. Они это доказали выбрав Пашиняна.  Как и хохлы надеются, что кто-то их будет содерж...В Госдуме спрогно...

Пасынок главкома ВСУ заявил, что Сырского ждет или плен, или бегство в Австралию

Пасынок главкома ВСУ заявил, что Сырского ждет или плен, или бегство в Австралию

Иван Сырский рассказал о том, что ждет его отчима в будущем.Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского поделился, что ждет его отчима Иван Сырский, выступающий против Киева, заявил, что Зеленский будет искать козла отпущения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх