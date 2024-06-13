Пасынок главкома ВСУ заявил, что Сырского ждет или плен, или бегство в Австралию

Иван Сырский рассказал о том, что ждет его отчима в будущем.Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского поделился, что ждет его отчима Иван Сырский, выступающий против Киева, заявил, что Зеленский будет искать козла отпущения.
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