Ранний пейзаж Кандинского и шедевры русских классиков: Московский аукционный дом выставит на торги лоты на 1,5 млрд рублей

18 октября Московский аукционный дом выставит на продажу свыше трех сотен произведений искусства, совокупная предварительная стоимость которых оценивается в 1,5 млрд рублей.
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