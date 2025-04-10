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Царьград

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Президент Азербайджана Алиев не видит возможности мира между Россией и Украиной

Президент Азербайджана Алиев не видит возможности мира между Россией и Украиной

Такое заявление Ильхам Алиев сделал на форуме "К новому миропорядку".Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что возможность установления мира между Украиной и Россией в обозримое время почти исключена.

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