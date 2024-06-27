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Врач Хакимова: Диета «Радуга» защищает от рака и болезней сердца

Врач Хакимова: Диета «Радуга» защищает от рака и болезней сердца

Врач-терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова призвала есть плоды всех цветов радуги, от красного до фиолетового, чтобы уменьшить риск диабета, онкологии и сердечных заболеваний.

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