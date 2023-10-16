Униженная Бузова резко ответила Тарасову после скандала с костюмом пингвина

Тарасов и Бузова Наталья Мущинкина Поющая ведущая нелестно высказалась в адрес экс-супруга. Недавно футболист рассказал, что в свое время Ольга Бузова явилась в аэропорт встречать его после игры в костюме пингвина и опозорилась.