Униженная Бузова резко ответила Тарасову после скандала с костюмом пингвина

Тарасов и Бузова Наталья Мущинкина Поющая ведущая нелестно высказалась в адрес экс-супруга. Недавно футболист рассказал, что в свое время Ольга Бузова явилась в аэропорт встречать его после игры в костюме пингвина и опозорилась.
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