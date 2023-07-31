Медведев возложил ответственность за изменение своей риторики на Штаты

Недавний пост зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева на его англоязычном аккаунте в Twitter вызвал замешательство у американского миллиардера Стива Юрветсона, который выразил удивление изменениям в риторике российского политика.
Недавний пост зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева на его англоязычном аккаунте в Twitter вызвал замешательство у американского миллиардера Стива Юрветсона, который выразил удивление изменениям в риторике российского политика.
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