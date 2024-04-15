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Лучший бомбардир «Байера» Кирстен о закреплении прав на бренд «Вицекузен»: «Это было невероятной глупостью. К счастью, проблема решена. Проклятие снято!»

Клуб из Леверкузена впервые в истории стал чемпионом Германии. Прозвище «Вицекузен» закрепилось за командой в начале 2000-х годов в связи с неудачами в решающих матчах турниров.

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