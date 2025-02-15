F.A.C.C.T.: смартфоны в РФ атаковали фейковым ПО для поиска пропавших на СВО

Более 4000 мобильных устройств, работающих на базе Android, подверглись заражению вредоносным программным обеспечением, распространяемым под видом приложения для поиска пропавших без вести в зоне специальной военной операции.
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