Дальневосточные ученые разработали модель для создания карт сейсмической опасности

Ученые Дальневосточного геологического института (ДВГИ) ДВО РАН разработали математическую модель затухания подземных толчков, которая по ускорению грунта определяет, землетрясения какой силы приведут к разрушению зданий в конкретной местности.
Ученые Дальневосточного геологического института (ДВГИ) ДВО РАН разработали математическую модель затухания подземных толчков, которая по ускорению грунта определяет, землетрясения какой силы приведут к разрушению зданий в конкретной местности.
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