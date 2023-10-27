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«Россия непобедима, мы выглядим, как клоуны» – Дроздов 

«Россия непобедима, мы выглядим, как клоуны» – Дроздов 

Киевское руководство выставляет себя клоунами, когда всерьёз говорит о победе над Россией. Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
Хохлы, вы обязательно кого-нибудь победите, если будете в составе России!👀👍👈😜
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3 д.
Yvan
&quot;...выглядим, как клоуны&quot; - странное заявление. Руководство У. и есть клоуны.
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3 д.

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