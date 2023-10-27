«Россия непобедима, мы выглядим, как клоуны» – Дроздов 

Киевское руководство выставляет себя клоунами, когда всерьёз говорит о победе над Россией. Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».