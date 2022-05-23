Али Алиев о победе над «Акжайыком» «Будто мы обыграли команду с верхней части турнирной таблицы»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал матч 12-го тура КПЛ против «Акжайыка» (2:0). – Я хочу выразить всем ребятам, которые участвовали в этом матче, а также тренерскому штабу огромную благодарность за подготовку к этому матчу.