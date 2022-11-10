В Петрозаводске китайский язык стал востребован наряду с европейскими

Вакансий с требованием знания восточноазиатского языка стало почти в два раза больше Аналитики платформы SuperJob отметили закономерность последнего периода: у петрозаводских работодателей возрос спрос на специалистов со знанием китайского языка.
Вакансий с требованием знания восточноазиатского языка стало почти в два раза больше Аналитики платформы SuperJob отметили закономерность последнего периода: у петрозаводских работодателей возрос спрос на специалистов со знанием китайского языка.
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