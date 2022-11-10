Самая Модная

252 подписчика

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

В Петрозаводске китайский язык стал востребован наряду с европейскими

Вакансий с требованием знания восточноазиатского языка стало почти в два раза больше Аналитики платформы SuperJob отметили закономерность последнего периода: у петрозаводских работодателей возрос спрос на специалистов со знанием китайского языка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх