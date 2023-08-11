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Виктор Вембаньяма о рекордном рейтинге 84 в NBA 2K24: «Нормально»

Виктор Вембаньяма, новичок «Сан-Антонио», который был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года, получил общий рейтинг 84 в новой версии популярного баскетбольного симулятора.

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