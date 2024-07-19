20 июля в столице Ямала стартует второй региональный турнир по пляжному волейболу «66 параллель»

Соревнования, проходящие в честь 100-летия отечественного волейбола, продлятся до 21 июля и соберут 15 женских и 20 мужских команд из различных городов и районов округа, включая Салехард, Лабытнанги, Губкинский и другие.
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