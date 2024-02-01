Экономист рассказал, как банки навязывают клиентам рискованные продукты

Эксперт порекомендовал внимательно изучать документы перед подписанием Преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин рассказал о том, как банки под видом вкладов предлагают клиентам рискованные продукты.
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