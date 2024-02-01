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Экономист рассказал, как банки навязывают клиентам рискованные продукты

Экономист рассказал, как банки навязывают клиентам рискованные продукты

Эксперт порекомендовал внимательно изучать документы перед подписанием Преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин рассказал о том, как банки под видом вкладов предлагают клиентам рискованные продукты.

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