Хрулёв: правила сверхурочной работы изменят с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила привлечения сотрудников к сверхурочной работе. Дмитрий Хрулёв из «Сила Диалога» рассказал о новых нормах, увеличивающих годовой лимит до 240 часов в ряде случаев, и условиях работы на неполный день.
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