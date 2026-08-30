Хрулёв: правила сверхурочной работы изменят с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила привлечения сотрудников к сверхурочной работе. Дмитрий Хрулёв из «Сила Диалога» рассказал о новых нормах, увеличивающих годовой лимит до 240 часов в ряде случаев, и условиях работы на неполный день.