Телеканал «Моя...
MainВсе материалы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал «Моя Планета»

4 057 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виталий
    Открытие века :"... Живая природа произошла от (или-ИЗ ?) неживой природы.... " . Осталось самую малость - понять, В ...Что относится к ж...
  • ММ
    Открывают окно Овертона??? Нафига мне знать тонкости замоташек?? Пошли нахрен, не было такого никогда в СССР и не надо!Что такое хиджаб ...
  • Владимир Морж
    "Белый — великодушие; синий — вера; красный — мужество" ------ поздние придумки. Sergiy Che совершенно прав: на флаге...История флага Рос...

Что такое заповедник, и чем он отличается от заказника: примеры

Что такое заповедник, и чем он отличается от заказника: примеры

Что такое заповедник Что такое биосферные заповедники Примеры Что такое заповедник Фото: Dmitry Rashitov/Shutterstock/FOTODOM При организации заповедников часто выбирают природные зоны с высоким риском экологических изменений, ведь одна из главных целей создания заповедников — сохранение уникальной экосистемы Заповедник — это обособленная часть суши или акватории, на которой запрещена любая человеческая деятельность в целях сохранения флоры и фауны, а также природных объектов, таких как водопады, пещеры, скалы и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх