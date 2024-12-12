Что такое заповедник, и чем он отличается от заказника: примеры

Что такое заповедник Что такое биосферные заповедники Примеры Что такое заповедник Фото: Dmitry Rashitov/Shutterstock/FOTODOM При организации заповедников часто выбирают природные зоны с высоким риском экологических изменений, ведь одна из главных целей создания заповедников — сохранение уникальной экосистемы Заповедник — это обособленная часть суши или акватории, на которой запрещена любая человеческая деятельность в целях сохранения флоры и фауны, а также природных объектов, таких как водопады, пещеры, скалы и т.