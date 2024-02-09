Удивительно видеть американского журналиста, который задает вопрос и ВЫСЛУШИВАЕТ ОТВЕТ!Я смотрел немало взятых ранее у ВВП интервью в полном формате и явно не те версии, что показывали англосаксам на их ТВ.
Пару ремарок по поводу интервью, взятого Карлсоном у российского президента
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Vlad
Не ругайте его (Карлсона), это же его ЗАРАБОТОК !
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11 час.
Игорь Кузнецов
Напрямую "ваш коллега как раз и есть журналист-шпион" не сказал, но чётко дал определение что такое "шпионская деятельность" и что его взяли с поличным при передаче ему секретных документов. А уж кто его завербовал или что иное - пусть разберутся те, кому положено.
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41 мин.
Игорь Кузнецов
Да, Путин об этом намекнул, когда привёл факт убийства того, кто в Чечне выкладывал наших солдат-пленных и по их головам проезжал на автомобиле. Такую тварь убить - воздать наказание за зверства.
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39 мин.
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