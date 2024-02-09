Пару ремарок по поводу интервью, взятого Карлсоном у российского президента

Игорь Кузнецов

Напрямую "ваш коллега как раз и есть журналист-шпион" не сказал, но чётко дал определение что такое "шпионская деятельность" и что его взяли с поличным при передаче ему секретных документов. А уж кто его завербовал или что иное - пусть разберутся те, кому положено.