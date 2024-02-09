Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    "Кроме того, в прошлом году Россия оказалась главным экспортёром урана в США. И снова все забыли о санкциях."  "Вашин...В космос – только...
  • Галина Ореховская
    Да, удивительны слуги народа хохляцкого....  Я это с начала СВО отмечаю - ведь все выехали в Россию, и сидят здесь в ...ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖ...
  • Игорь Кузнецов
    Да, Путин об этом намекнул, когда привёл факт убийства того, кто в Чечне выкладывал наших солдат-пленных и по их голо...Пару ремарок по п...

Пару ремарок по поводу интервью, взятого Карлсоном у российского президента

Пару ремарок по поводу интервью, взятого Карлсоном у российского президента

Удивительно видеть американского журналиста, который задает вопрос и ВЫСЛУШИВАЕТ ОТВЕТ!Я смотрел немало взятых ранее у ВВП интервью в полном формате и явно не те версии, что показывали англосаксам на их ТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vlad
Не ругайте его (Карлсона), это же его ЗАРАБОТОК !
Ответить
11 час.
Игорь Кузнецов
Напрямую &quot;ваш коллега как раз и есть журналист-шпион&quot; не сказал, но чётко дал определение что такое &quot;шпионская деятельность&quot; и что его взяли с поличным при передаче ему секретных документов. А уж кто его завербовал или что иное - пусть разберутся те, кому положено.
Ответить
41 мин.
Игорь Кузнецов
Да, Путин об этом намекнул, когда привёл факт убийства того, кто в Чечне выкладывал наших солдат-пленных и по их головам проезжал на автомобиле. Такую тварь убить - воздать наказание за зверства.
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх