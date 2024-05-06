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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Непотопляемая Людмила Нарусова

Непотопляемая Людмила Нарусова

Вдова Анатолия Собчака известна куда меньше чем её муж и её же дочь. Однако ей и не требуется какая-то популярность.

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Комментарии
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Горыныч
Говно долго плавает.
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Анна Егорова
Точно, как г...о в проруби!
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АР
Александр Ракитин
Возникает только один вопрос: почему это г...о до сих пор плавает и получает неплохую оплату от государства за сам факт присутствия во властном эшелоне?
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