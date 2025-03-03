Гинеколог обвинен в сексуальном насилии: делал женщинам ненужные процедуры

Гинеколог из США обвиняется в сексуальном насилии и проведении ненужных процедур. Санджив Кумар, обвиняемый в насилии над четырьмя женщинами, медицинском мошенничестве и повторном использовании антисанитарных приспособлений, арестован в Мемфисе Фото: Соцсети Гинеколог, обвиняемый в сексуальном ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии