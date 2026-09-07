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Двое погибли и двое пострадали после ударов дронов под Белгородом

Двое погибли и двое пострадали после ударов дронов под Белгородом

В Борисовском округе FPV-дрон атаковал автомобиль в районе села Октябрьская Готня. Мужчина и женщина получили смертельные ранения и погибли на месте, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

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