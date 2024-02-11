В Минобрнауки заявили о создании в вузах детских комнат

Минобрнауки инициирует проект по открытию в университетах комнат, где могли бы находиться дети. Это позволит мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, заявила замглавы ведомства Ольга Петрова 11 февраля.
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