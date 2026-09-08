Задержан киллер, пытавшийся убить офицера в Энгельсе. 21-летний молдаванин прибыл в РФ через Эстонию

В Астраханской области задержан 21-летний гражданин Молдавии Николае Кочу, которого ФСБ считает исполнителем покушения на офицера высшего командного состава Минобороны России.
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