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Рубль против ставок и санкций: почему не «ключ», а нефть и валюта теперь диктуют курс

Рубль против ставок и санкций: почему не «ключ», а нефть и валюта теперь диктуют курс

11 сентября Центробанк проведет ключевое заседание, на котором, по ожиданиям, сохранит ставку на уровне 14 % или незначительно снизит до 13,75 %.

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