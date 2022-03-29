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О наказании украинских фашистов: возмездия «для галочки» не бывает

О наказании украинских фашистов: возмездия «для галочки» не бывает

Собственно, уже ни для кого не новость, что последыши бандер и шухевичей, с каждым днем понимающие, что конец все ближе, продолжают оскотиниваться и переходить грани, запредельные даже для самой больной человеческой психики…  Им было мало сожжения людей в Одессе, 8 лет убийств женщин и детей на Донбассе — сейчас упыри на весь интернет продолжают хвастаться изуверскими пытками пленных и издевательскими звонками их родственникам…  Я не буду «с дивана» ударяться в философские мотивы — про то, «как надо» и «как не надо», скажу только, что с 2014 года восхищаюсь воинами Донбасса, которые даже в самые тяжелые дни этой войны проявляли какую-то невероятную выдержку и вообще брали в плен укрофашистских карателей, после того, что видели на освобожденных территориях… Можно много рассыпаться псевдопримирительными речами про гуманизм, про то, что «надо быть выше», не надо мстить, надо проявить снисхождение к «братьям», «их же обманули» и т.

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