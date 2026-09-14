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Земля

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Переезд из Брянска в Подмосковье: жизнь в Видном за 7 миллионов и ипотека под 19,7%

Переезд из Брянска в Подмосковье: жизнь в Видном за 7 миллионов и ипотека под 19,7%

Иногда решения, которые со стороны выглядят как шаг назад, на самом деле оказываются единственным способом двигаться вперёд.

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