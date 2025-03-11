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Прекрасные примеры на фоне скандалов с жилищными сертификатами: Когда чиновники работают на совесть

Прекрасные примеры на фоне скандалов с жилищными сертификатами: Когда чиновники работают на совесть

Царьград Фото: Freepik.com Досадные ошибки с жилищными сертификатами породили волну скандалов.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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8 час.
Роман
&quot;Досадные ошибки с жилищными сертификатами&quot;-это не ошибки, это-явные признаки коррупции!
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5 час.
Семен Демин
Хорошие примеры только в Якутии. Русские семьи не бывают многодетными. Поэтому русским ничего не светит от этой власти. Русским светят гробы и надгробные кресты.
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4 час.
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