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«Ордабасы», вылетев из Кубка из-за «Актобе», жаждет реванша: каковы шансы?

«Ордабасы», вылетев из Кубка из-за «Актобе», жаждет реванша: каковы шансы?

Центральный матч девятого тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана – в котировках букмекеров. «Актобе» (Актобе) – «Ордабасы» (Шымкент).

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