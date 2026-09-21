Наше Ховрино
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Наше Ховрино

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Полицейские задержали мужчину за кражу иномарки в Ховрине

В полицию за помощью обратился 35-летний мужчина и сообщил, что обнаружил пропажу своего автомобиля стоимостью 1,8 миллиона рублей, который был припаркован на улице Дыбенко.

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