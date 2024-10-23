Какое бжу я использую, именно бжу, а не калории.

Все просто, потому что при равном калораже могут быть разные задачи. Пример: 1600 ккал могут содержать разное бжу ( на похудение / набор / поддержание тела), а еще есть динамика, исходя из этого бжу меняется.
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