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Американцы высказали мнения о президенте США после его встречи с Путиным: «И снова Байден показывает, что он слаб»

Американцы высказали мнения о президенте США после его встречи с Путиным: «И снова Байден показывает, что он слаб»

Некоторые граждане США после российско-американского саммита в Женеве нелестно высказались о своём президенте Джозефе Байдене, который 16 июня встречался с президентом России Владимиром Путиным.

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