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Еврокомиссия планирует выделить 800 млрд евро на укрепление обороноспособности ЕС

Еврокомиссия планирует выделить 800 млрд евро на укрепление обороноспособности ЕС

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС договорились ускорить укрепление обороноспособности Европы в ближайшие пять лет.

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