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Царьград

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Макрон под контролем Ротшильдов добывает им украинский уран – политолог

Макрон под контролем Ротшильдов добывает им украинский уран – политолог

Франция продолжает демонстрировать антирусскую позицию, а Эммануэль Макрон все больше погружается в милитаристскую риторику.

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Комментарии
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Eduard
Вот пусть сам лично едит и добывает!
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16 час.
Eduard
Вротшильдов!
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16 час.
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