Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Слезы украинки, работавшей во Франции посудомойкой. "Мы никому там не нужны"

Слезы украинки, работавшей во Франции посудомойкой. "Мы никому там не нужны"

Нынешние украинские законы - это что-то из разряда фельетонов "Квартала-95", или картины, как запорожские казаки писали письмо турецкому султану.

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