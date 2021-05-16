Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток

Последние новостиВоенное делоНовая победа Черноморского флота над США. Без шуток Черноморский флот находится сегодня, в плане геополитической реальности где-то во временах адмирала Фёдора Ушакова.Вернуться к статье346НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСтефан Михайлов ГърбузановГде руский флот возле Куби ?Сергей МатроскинВот читаю подобные заголовки и видится мне Украина, с её постоянными "перемогами"! Мы тоже взяли эту моду, всех везде и во всём побеждать...)) А что в реале? А в реале, Россию зажали в клещи НАТО по всей западной границе. В чёрном море летают, плавают все кому не лень, наши их сопровождают, да, но факт есть факт, недружественного флота в черноморской луже, больше чем грязи. На Балтике, та же история. Россия выступает на всех спортивных состязаниях без имени, без гимна, без флага! Каждая шавка "Табаки" тявкает на Россию, обвиняя во всех мыслимых и не мыслимых грехах. Нас душат санкциями, рубль обесценивается, цены растут и т.д и т.п. перечислять можно долго, да вы и сами это видите. А так да, мы крутые очень и всех везде побеждаем!))Игорь КузнецовПринцип "необходимого и достаточного" финансирования ВС РФ выполняется. Зачем "клепать" вооружений больше чем нужно? Не следует гнаться за США в бюджетных тратах, мы это уже проходили. Другое дело нанести противнику неприемлемый ущерб - для этого и модернизируются вооружения. Пусть США содержит свои авианосцы, нам и одного хватит (пока). Их траты нам просто не потянуть, а гиперзвуковые ракеты просто затопят эту махину.Владимир МихальковДа да как всегда ежели чего то шапками закидаем ! Только шапок боюсь не хватит поскольку раньше их в 2 раза больше было ! А про какой авианосец речь уж не про тот ли авианесущий крейсер который сами чуть не утопили и который уже несколько лет наполовину разобранный ржавеет у заводского причала ? По поводу финансирования уже давно пора усвоить "Народ который не хочет кормить своих солдат будет кормить чужих" (Наполеон Бонапарт) !Игорь КузнецовВ ЧС только трусы прячутся, это я о Владимире Михалькове. ---- "Шапками закидаем" нужно брать в кавычки :-) - На сегодня в составе ВМФ России есть только один авианосец — тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», введённый в эксплуатацию в 1991 году. Он проходит модернизацию и вернётся к активной службе в 2021 году. ---- Относительно "кормить чужих" - это не к нам, к Ураине, например. Пример (недавний) как СУ-30 "отогнал" два истребителя и заправщик Франции от наших Черноморских берегов. Старый афоризм Суворова "Воевать не числом, а умением" сейчас можно дополнить - с современными системами вооружений. Готовится надо к кибервойне, что у нас прекрасно понимают.Александр ГлущенкоВы , возможно не понимаете , что такое Армия , военное планирование , достаточности сил и средств в современных условиях . Войны ведутся для получения выгоды , просто так не воюет никто . При невозможности получить выгоду войну никто не начнёт , а уж если обороняющиеся нанесут агрессору не приемлимый ущерб , то о войне вообще не может идти речи . А у России возможностей и реальных сил , для нанесения такого ущерба более , чем достаточно , даже с избытком и тратить деньги на лишнее вооружение , когда они нужны в других местах Россия не будет.Александр Глущенкокидаться будешь своей "шапкой" , у нас достаточно вооружений.. И не в два раза , а только третью больше и эта треть только жрала и приписками занималась, толку от них никакого. .. Эта треть предала Россию ещё 30 лет назад.. Чего вспоминать о покойнике. Авианосец модернизируют и будет ходить , у трети -то союзниц-проституток и этого нет..и не будет.Игорь КузнецовСогласен. Сколько вооружения произвели в СССР для отпора агрессора - США. А может быть достаточно было нескольких ядерных зарядов по 50-70 мегатонн. Ну и немного вооружений для остальных родов войск.Владимир МихальковЯ никогда ни от кого не прятался баклан я Ветеран Военной Службы имеющий боевые награды, а что имеешь ты Аника воин ? Вот когда выйдет твой авианосец тогда и вякай, а пока там по соседству догнивает атомный крейсер "Адмирал Лазарев" родной брат "Петра Великого" один из крупнейших боевых кораблей в мире ещё один их брат "Адмирал Нахимов" с 1999 года прошлого века уже 22 года находится в ремонте на том же заводе окончание ремонта запланировано на 2023 год, а потом в ремонт встанет "Пётр Великий" видимо тоже лет на 25 ! С какой радости "Адмирал Кузнецов" выйдет из ремонта в 2021 году сказочник ? Плав док в который могли встать такие корабли утопили, а строили его шведы ! Так что сколько не ори халва, халва во рту слаще не станет !Александр ГлущенкоНу, зачем надо применять ядрёную бомбу? Это крайность .. Применил бы СССР ядерное оружие и никто из имеющих его тоже не приминул бы его применить ..Тем более , что вся европа ( почти) была социалистической.. грузили и союзные республики и ядерным в том числе, а после развала страны казахская ядрёная бомба где оказалась? Правильно ..ни с того, ни с сего, не имея школы и на работок вдруг появилась в Иране. Назарбай конечно не рассказал, но все подумали в правильно направлении потому, как теперь это "головная" боль и не только пендосов.. Амеры, как прознали об этом , сразу и первым делом по рекомендовали Москве забрать опасное оружие у украины и таки борька-сорока градусный правильно сделал. Представляете сейчас укрорейх с ядерной дубиной? Потом ссср поставлял совершенно бесплатно вооружение новейшее ( доктрина такая была) в европу и также африканским людоедам , в надежде, что когда-нибудь, возможно и даже наверно они станут на социалистический путь развития. Но людоедам и так жилось не плохо и они продавали наше (халявное) новое оружие пендосам , о чём стало известно только когда грянул афган. Армия должна быть полноценной, тем более российская. Имея таких размеров страну надо защищать всеми доступными методами ...Ну уж если потребуется , то применить и более мощные силы, надеюсь , что этого не потребуется.Игорь КузнецовСогласен. Для этого и нужно "оружие Судного дня" чтобы его не применять.Игорь КузнецовВладимир Михальков, если Вы "Ветеран Военной Службы", это не значит что Вы, не зная кто я, можете писать "Аника воин". О ЧС я написал потому, что мои коменты как ответ Вам не проходят. Посмотрите внимательно кто у Вас в ЧС. Относительно боевых кораблей с большим водоизмещением - просто изменилась парадигма. Они - крупные мишени, как дрендроуты. Новые эсминцы проекта 23560 "Лидер", строительство серии которых включено в госпрограмму вооружений 2018-2025. В открытой печати публиковались только характеристики предэскизной модели корабля, разработанной Северным ПКБ.Владимир МихальковТыкать будешь своей жене пацан я автомат получил в 1968 году в ГСВГ а ты где тогда был Аника воин ? У мамки под юбкой сидел ? У нас в ГСВГ было 500 000 солдат и нас реально боялись ! В 1968 году мы заняли Чехословакию за 8 часов и всей Европе по ночам снились наши танки на Ламанше а сейчас те же Чехи нам иски предъявляют за какие то склады ! И кто кого предал Ельцин и Горбачёв они вообще кто и откуда свалились ? Наши войска из Европы вывели в 1994 году а американцы там стоят до сих пор и того больше уже на территории бывшего СССР ! Так кто кого предал ! У СССР были базы на Кубе во Вьетнаме в Албании стояли наши подводные лодки где это всё сейчас ? Почти вся Африка и арабы были под нами ! С головой дружи пацан они уже везде вокруг нас куда пулять то будешь герой ?Александр ГлущенкоТак есть такое оружие, ещё со времён СССР.. Спасибо ему! Ельцын не успел прикрыть , Путин вдохнул в него новую жизнь , называется "периметр".. он предусмотрен , что если уже ничего не останется, он звезданёт.. Путин же сказал недавно "Зачем нам такой Мир, если в нём России не будет" И наши глубоко в рот уважаемые партнёры моментально всё поняли.Александр ГлущенкоЗа пацана отдельное спасибо, но фото старое , ему 42 года... Зачем нам 500 тыс солдат? Ты из сундука с молью пишешь? Или предлагаешь опять в европу идти, которая нас с превеликим удовольствием сдала на раз пендосам , как только стул под горбатым качнулся.. Или предлагаешь опять сеструх--потаскух на шею посадить ( они буферные зоны) , с которой они сами слезли , не забыв пнуть и плюнуть в лицо России? Они думают, что они так ценны))) без ресурсов))) ага.. Жизнь меняется и стратегия меняется ..Сейчас больше компьютеру доверяют .. только не пиши про взломы.. Настои@издило отвечать , что там ( М.О.) другие компьютеры и у нас и у них...воЕн позавчерашнего дня.Игорь Кузнецов- Отечественная система «Периметр», известная в США и Западной Европе как «Мёртвая рука», представляет собой комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. - С момента принятия на вооружение находилась преимущественно в "дремлющем" состоянии. Активизирована ли она в настоящее время? Это государственная тайна. Но учитывая, что угрозы со стороны США и стран НАТО реальны, можно предположить - система поддерживается в состоянии боеготовности.Игорь КузнецовВладимир Михальков, я Вам не тыкал. Сам служил в ГСВГ, немного позже Вас. Успокойтесь, не надо так нервничать. Поверьте, сейчас много чего сделано чтобы янки не лезли к нам. Относительно малошумящих подлодок нового поколения - где они сейчас это военная тайна. А вот во времена СССР 250 кораблей США сумели определить местоположение наших подлодок. Извините, я в таком тоне не общаюсь. Счастливо оставаться.Александр Глущенкобесполезно говорить . Ему надо, что вы сказали ,,В России всё плохо. Было хорошо при комунИЗДах" Да он и не из России.. о России знает всё приблизительно.. Оставьте его в его пессимизме.Владимир МихальковА ещё лучше Стеньки Разина челны и казаки с пищалями ! Они то уже тут а ты до них на вёслах али под парусом собрался ? В СССР только одна Средиземноморская эскадра насчитывала 98 вымпелов и никто не чувствовал ни на Балтике ни на Чёрном море как дома и самолёты ихние там не летали ! Один советский атомный крейсер способен отправить на дно все их авианосцы и когда он выходил в море они все прятались как крысы ! А теперь значит стратегия поменялась у нас есть катера вместо крейсеров и оружие судного дня способное их уничтожить после того как они уничтожат нас но мы этого уже не увидим ! Зашибись стратегия ником такая даже не снилась !Владимир МихальковМоей фотографии 52 года ровно на 10 лет старше ! Ты за меня то не переживай я уже 21 год на пенсии а тебя как я понимаю кинули уже до хрена таких орлов из курятника я пережил (целое кладбище за спиной) и ещё переживу на тачке пока не возят (сам езжу) и за стенку не держусь ! Это таким как ты дуболмам наши солдаты в Европе не нужны а америкосам нужны за тридевять земель от дома и они сделали всё что бы нас там не было и не только там ! Ты в армии то вообще был пацан ?Владимир МихальковЯ сосунок родился и живу в столице России а в каком мухосранске живёшь ты ? За сим АДЬЮ футбол !Владимир МихальковЯ сосунок родился и живу в столице России а в каком мухосранске живёшь ты ? За сим АДЬЮ футбол !Сергей МатроскинИгорь, я не призываю к гонке вооружений. Я не об этом вообще, а о том, что наши печатные и непечатные СМИ, постоянно талдычат о наших "победах" над всеми врагами и по всем фронтам, что ничего не имеет общего с реальностью. Я говорю о том, что даже маленький, незначительный успех, выдают за "блестящую победу", что никак на вяжется с реальным положением дел. Это, как раз и наводит на сравнение с Украиной, которая даже "котлы" на Донбассе, превратила в свою блестящую перемогу. Вот и заголовок этой статьи и есть, по сути, та самая перемога.Сергей МатроскинАлександр! Я не об этом вообще! Я ни чем не умоляю достоинства и возможности нашей Армии, а я о том, что наши печатные и непечатные СМИ, постоянно талдычат о наших "победах" над всеми врагами и по всем фронтам, что ничего не имеет общего с реальностью. Я говорю о том, что даже маленький, незначительный успех, выдают за "блестящую победу", что никак на вяжется с реальным положением дел. Это, как раз и наводит на сравнение с Украиной, которая даже "котлы" на Донбассе, превратила в свою блестящую перемогу. Вот и заголовок этой статьи и есть, по сути, та самая перемога. Я говорю о нечистоплотности СМИ, а не Армии и Флоте.Александр Глущенкони в одном гос-ве, не бывает честных СМИ. Все СМИ ангажированы и работают в интересах своего хозяина . Правда у каждого своя, только истина едина.Игорь КузнецовСергей, написав "А в реале, Россию зажали в клещи НАТО по всей западной границе" Вы что-то предложить можете как эти "клещи" разжать? Здесь есть вариант гонки вооружений, но это уже было и я сам видел сколько уходило "на войну". Надо ли нам сейчас повторять пройденное? Союз потеряли, Варшавский договор - тоже. Хотите чтобы Россию расчленили? Но вот наши "Белые лебеди" слетали в Венесуэллу. Это им лишний раз показывают, что в случае чего прилетят "Белые лебеди" в ту точку, куда их пошлют". --- Не стоит смотреть на положение в мире, когда нам был нужен "буфер". Достанем через Северный полюс. Три подлодки всплыли взломав лёд. Пусть думают в Пентагоне.Игорь КузнецовРегиональный конфликт предотвратить, провести операцию "по принуждению к миру" или показать возможность мощного удара с этой целью - "на морском ТВД – это Черноморский флот вкупе с его береговой обороной вполне может". Конечно же "флот выглядит наименее полезным на случай большой войны", так ему такую задачу и не ставят. Там будет обмен ударами ЯО, когда любой флот будет на дне.Igor SibiryakovСтатью явно писал человек неадекватный, который так и не высказал смысл его идей!!!EEUGEN12автор баран.ООлегНе могу не согласиться. О каких морских боях он говорит во времена ядерного оружия? Все эти сравнения Черноморского флота с турецким были бы уместны в первой половины ХХ а не нынешнего. Сейчас речь может идти только о разумной достаточности сил и средств...Игорь КузнецовСогласен. На провокации ответить сил хватит, а что-то серьёзное - удар по центрам управления. Ясно же было сказано. И не в Чёрном иоре, а "за лужей".Владимир Панасенкотема сама по себе интересна,но по форме изложения - учитель младших классов для детей с задержкой в развитии.Александр В СкориковНепотопляемый авианосец Крым контролирует Черное море и проливы, янки со своими корытами будут уничтожены с берега, флот тут не нужен от слова "вообще". Корабли ЧФ - это носители смертоносного оружия, способные поражать любые цели в европи и вне, причем сами они неуязвимы для ответного удара, как комары в лесу.Aнатолий РайковА мы не ссым с Трезоркой на границе.Автор,Россия не будет воевать только Черноморским,Балтийским и Каспийским флотом.А Аральскую флотилию сюда забыл включить?(моя шутка)В России есть чем дать по соплям НАТО,Так что будь спокоен. https://youtu.be/zrS14YYxJKA
Свежие комментарии